Aktien New York Ausblick: Rally - Einzelhandelsdaten und Hoffnung auf Staatsgeld

An den US-Börsen wird am Dienstag eine Fortsetzung der Rally erwartet. Hoffnungen auf ein umfangreiches Infrastruktur-Programm der US-Regierung sowie überraschend starke Einzelhandelsdaten für Mai sind der Grund. Die Sorgen vor einer zweiten Corona-Infektionswelle rücken dagegen wieder in den Hintergrund. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 3,4 Prozent höher auf 26 633 Punkte.