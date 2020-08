Aktien New York Ausblick: Rally geht an Dow Jones weiter vorbei

Seitdem der Dow vor rund einer Woche die Marke von 28 000 Zählern erstmals seit dem Corona-Crash im Frühjahr wieder überwunden hatte, zeigt sich der US-Leitindex lethargisch. Stattdessen zieht es die Anleger derzeit dank einzelner verheissungsvoller Aktienstorys wie Tesla , Amazon & Co an die US-Technologielabörse Nasdaq - der Nasdaq 100 hatte am Vortag einen neuen Rekord erreicht. Auch der S&P 500 schaffte es in neue Höhen.

Genährt wird die Hausse an der Wall Street durch die Geldflut der Notenbanken und Regierungen sowie die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der US-Wirtschaft. "Dabei sein ist alles" - sei derzeit das Motto der Anleger an der US-Börse, und so würden immer mehr Investoren der Rally derzeit hinterherlaufen, erklärte CMC-Marktstratege Jochen Stanzl.

Nach Einschätzung von Beobachtern werden die US-Währungshüter noch für lange Zeit die Zinsen niedrig halten, um die Konjunktur anzukurbeln. Zur Wochenmitte erhoffen sich Börsianer deshalb weitere Impulse vom Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed. Dieses wird noch vor dem US-Börsenschluss veröffentlicht.

Auch dass die Demokraten im Tauziehen um ein neues Corona-Paket der US-Regierung bereit seien, auf die Hälfte ihrer Forderungen zu verzichten, um die Anschlussfinanzierung für die Arbeitslosenhilfe endlich auf den Weg zu bringen, helfe der Stimmung an der Wall Street, ergänzte Börsenexperte Stanzl.

Der Rally tat es zuletzt auch keinen Abbruch, dass Donald Trump den Handelsstreit mit China weiter anheizte. Der US-Präsident hatte jüngst Firmen aus dem Umfeld des chinesischen Huawei-Konzerns auf eine schwarze Liste gesetzt und nun auch die für Ende August geplanten Handelsgespräche mit China abgesagt. Von Börsenbeobachtern wird dies vorrangig als Werbefeldzug vor der US-Wahlen gesehen.

Auf Unternehmensseite folgen zur Wochenmitte noch einige Nachzügler der Berichtssaison. So sollten Anleger die Papiere des Einzelhändlers Target Corp nach einen überraschend starken Quartalsbericht im Blick behalten. Der Konzern hatte im zweiten Jahresviertel seinen bereinigten Umsatz so stark gesteigert wie noch nie in seiner fast 60-jährigen Geschichte und dabei auch die Analystenschätzungen weitaus übertroffen. Die Papiere sprangen vorbörslich um rund zwei Prozent an.

Ein Kursfeuerwerk mit Gewinnen von zuletzt fast 70 Prozent zündete vor dem offiziellen Handelsstart bei den Momenta-Papieren. Der US-Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson will das US-Biotechunternehmen für 6,5 Milliarden US-Dollar erwerben und bietet dabei 52,50 Dollar je Momenta-Aktie./tav/jha/

(AWP)