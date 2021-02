Aktien New York Ausblick: Rekordjagd hält an

Mit voraussichtlich weiteren Kursgewinnen zum Auftakt bleiben die New Yorker Börsenindizes am Montag in Rekordhöhen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine gute Stunde vor der Eröffnung mit 31 276 Punkten und plus 0,41 Prozent etwas über seinem Rekord von derzeit 31 272 Punkten. Diesen hatte der Dow am Freitag noch knapp verfehlt, während der marktbreite S&P 500 und die technologielastigen Nasdaq-Indizes ihre Bestmarken übertreffen konnten und an diesem Montag ihre Rekordjagd fortsetzen dürften.