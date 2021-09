Aktien New York Ausblick: Rückschlag bei Tech-Werten - Ölpreise im Fokus

An der Wall Street droht ein schwächerer Wochenstart. Gerade Technologiewerte dürften nach der jüngsten Erholungsrally nachgeben. Im Fokus bleibt der Ölpreis, der am Montag seinen Höhenflug fortsetzt. Beachtung findet aber auch in den USA der Ausgang der Bundestagswahl in Deutschland, der lange und zähe Koalitionsverhandlungen erwarten lässt.