Aktien New York Ausblick: Schon wieder Höchstmarken in Sicht

Die Rekordjagd an der Wall Street dürfte auch am letzten Handelstag der Woche munter weitergehen. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent höher auf 27 718 Punkte. Damit würde der Dow erstmals in seiner langen Geschichte die Hürde von 27 000 Punkten hinter sich lassen, an der er am Vortag noch knapp gescheitert war.