Aktien New York Ausblick: Schwache Arbeitsmarktdaten dämpfen Optimismus

Nach dem jüngsten Kursfeuerwerk an der Wall Street zeichnet sich auch für den Mittwoch ein positiver Auftakt an den US-Börsen ab. Befeuert von der Hoffnung auf sinkende US-Zinsen sind die Anleger nach dem schwachen Mai inzwischen wieder aus ihrer Deckung getaucht. Die am frühen Nachmittag veröffentlichten Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP sorgten indes für einen Dämpfer, so dass das vorbörsliche Kursplus zuletzt wieder etwas abbröckelte. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart um 0,27 Prozent höher bei 25401 Punkten.