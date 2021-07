Aktien New York Ausblick: Sektorrotation geht vor Fed-Sitzungsprotokoll weiter

Der jüngste Rückschlag bei den Standardwerten mahnt die Anleger an der Wall Street weiter zur Vorsicht. Vorbörslich trauten sich die Investoren am Mittwoch nur wenig aus Deckung. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn knapp unter dem Vortagesschluss mit minus 0,04 Prozent bei 34 559 Punkten. Dagegen deutet sich vor dem im Verlauf anstehenden Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ein erneuter Rekord an, hier erwartet IG einen Aufschlag von 0,51 Prozent auf 14 861 Zähler.