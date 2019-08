Aktien New York Ausblick: Stabilisierung nach erstem Fed-Kursrutsch

Die Anleger an der Wall Street wagen sich nach der ersten US-Zinssenkung seit über zehn Jahren am Donnerstag weiter nur vorsichtig auf das Börsenparkett. Nachdem der Dow Jones Industrial am Vortag in der ersten Reaktion um mehr als 1 Prozent abgerutscht war, zeichnet sich nun ein stabiler Start ab. Eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt wurde der US-Leitindex vom Broker IG mit 0,1 Prozent im Plus taxiert.