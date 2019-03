Aktien New York Ausblick: Stabilisierung nach verhaltenen Wochenbeginn

Die Wall Street dürfte sich nach dem verhaltenen Wochenstart am Dienstag wieder etwas stabilisieren. Allerdings hielt sich die Euphorie der Anleger vorbörslich in Grenzen: Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,04 Prozent höher bei 25 830 Punkten. Am Vortag hatte der US-Leitindex ungeachtet positiver Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche nachgegeben.