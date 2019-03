Aktien New York Ausblick: Stabilisierung nach verlustreichem Freitag

An der Wall Street dürfte sich der Dow Jones Industrial am Montag nach den herben Freitagsverlusten zunächst stabilisieren. Ungefähr eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung taxierte der Broker IG den New Yorker Leitindex knappe 0,03 Prozent höher bei 25 510 Punkten. Am Freitag war er wegen neu aufgeflammter Konjunktursorgen um 1,8 Prozent auf ein Tief seit zwei Wochen gefallen.