Aktien New York Ausblick: Stabilisierungsversuch - Börsianer bleiben vorsichtig

Nach dem Kurseinbruch vom Wochenbeginn dürften sich die US-Aktienmärkte am Dienstag etwas erholen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,6 Prozent im Plus auf 28 137 Punkte. Die Ausbreitung des Coronavirus hatte den Dow am Vortag auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember absacken lassen.