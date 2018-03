Aktien New York Ausblick: Stillstand vor Zinserhöhung - Facebook erneut im Minus

Kurz vor der voraussichtlich nächsten Zinserhöhung durch die Federal Reserve dürften die Kurse an der Wall Street am Mittwoch auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor der Startglocke mit 24 726 Punkten quasi unverändert zum Schlusskurs vom Vortag. Am Dienstag hatte der Leitindex leicht zugelegt.