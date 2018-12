Aktien New York Ausblick: Talfahrt dürfte sich fortsetzen

Die Talfahrt an den US-Börsen dürfte sich nach dem Staatstrauertag am Donnerstag mit Tempo fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial 1,6 Prozent tiefer bei 24 640 Punkten. Damit dürfte sich der US-Leitindex der ausgeprägten Schwäche an den Aktienmärkten Asiens und Europas anschliessen.