Aktien New York Ausblick: Talfahrt - Weiter Ernüchterung nach Fed-Ausblick

Die New Yorker Wall Street wird am Donnerstag zum Handelsstart wohl den dritten Tag in Folge Verluste verbuchen. Zudem dürften nun auch die zuletzt ungeachtet der herben US-Wirtschaftseintrübung von Rekord zu Rekord eilenden technologielastigen Nasdaq-Börsen schwach starten. Der düstere Ausblick der US-Notenbank (Fed) am Vortag samt der Enttäuschung über ausgebliebene weitere geldpolitische Massnahmen haben die Anleger ernüchtert. Zudem verunsichern neue Infektionszahlen, darunter Zahlen aus Florida und Texas.