Aktien New York Ausblick: Tech-Talfahrt geht weiter - Dow stabilisiert

Nach dem späten Kursrutsch am Vorabend scheint sich der Dow Jones Industrial am Donnerstag zunächst zu stabilisieren. Der Leitindex der Wall Street wurde vorbörslich vom Broker IG 0,2 Prozent höher auf 36 485 Punkte taxiert, nachdem er am Mittwoch in den Schlussstunden wegen erneuten Zinsängsten mit etwa einem Prozent ins Minus abgerutscht war. Details aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank waren dafür verantwortlich.