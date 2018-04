Aktien New York Ausblick: Trump sorgt mit Syrien-Tweet für Beruhigung

Die Wall Street dürfte sich am Donnerstag etwas von ihren Vortagesverlusten erholen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,67 Prozent höher bei 24 352 Punkten. Am Mittwoch hatte die Sorge vor einem Militärschlag der USA in Syrien den Dow noch fast 1 Prozent ins Minus gedrückt.