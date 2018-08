Aktien New York Ausblick: Trumps neue Zolldrohungen belasten

Anzeichen einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China dürften den Anlegern an der Wall Street am Donnerstag die Stimmung vermiesen. Zudem könnte der festere US-Dollar belasten. Eine starke US-Währung verteuert die heimischen Exporte in andere Länder. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsstart 0,71 Prozent niedriger bei 25 155 Punkten.