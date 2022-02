Aktien New York Ausblick: US-Indizes bleiben auf Trendsuche - Kaum Bewegung

Nach dem holprigen Jahresstart bleiben die Anleger am US-Aktienmarkt weiter vorsichtig. Der Broker IG rechnet an der Wall Street am Dienstag mit einem kaum veränderten Start des Dow Jones Industrial bei 35 127 Punkten. Auch in den zuletzt besonders turbulenten Technologiewerten der Nasdaq dürfte sich zunächst wenig tun: Der Auswahlindex wird mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 14 525 Punkten gesehen.