Aktien New York Ausblick: Verhaltener Wochenstart vor Fed-Zinsentscheid erwartet

Die Anleger an der Wall Street dürften zum Wochenstart vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch eine abwartende Haltung einnehmen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Freitag eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn kaum verändert bei 27 188 Punkten. In der durchwachsenen Vorwoche hatte der US-Leitindex ein mageres Plus von rund 0,2 Prozent geschafft.