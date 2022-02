Aktien New York Ausblick: Verluste - Kriegssorgen belasten erneut

Nach zwischenzeitlich leicht positiven Signalen im Konflikt zwischen Russland und dem Westen nimmt an den Finanzmärkten die Furcht vor den Folgen eines Einmarsches Russlands in die Ukraine weiter zu. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial am Freitag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,21 Prozent im Minus auf 34 240 Punkte.