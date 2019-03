Aktien New York Ausblick: Verluste nach schwachen Konjunkturdaten aus Europa

An der Wall Street dürfte der Dow Jones Industrial nach den Vortagesgewinnen zunächst den Rückwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Handelseröffnung am Freitag 0,60 Prozent tiefer bei 25 808 Punkten. Am Donnerstag hatten noch rasante Kursgewinne bei den beiden Technologie-Schwergewichten Apple und Microsoft für eine Erholung am Aktienmarkt gesorgt.