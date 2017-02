Aktien New York Ausblick: Verschnaufpause vor Sitzungsprotokoll der Fed

An der Wall Street deutet sich nach der jüngsten Rekordjagd eine Verschnaufpause an. Das Handelshaus IG taxierte für den amerikanischen Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch ein Minus von 0,17 Prozent auf 20 707 Punkte. Am Dienstag noch hatten gute Geschäftsergebnisse aus dem Einzelhandel und gestiegene Ölpreise den Börsianern neue Argumente für eine Fortsetzung der Rally geliefert.