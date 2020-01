Aktien New York Ausblick: Virus-Angst dominiert - Dow mit guter Monatsbilanz

Die Ängste vor einer weltweiten Verbreitung des Coronavirus dürften die Wall Street auch am Freitag fest im Griff haben. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,58 Prozent tiefer bei 28 693 Punkten, nachdem er am Vortag um gut 0,4 Prozent zugelegt hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 1 Prozent an. Die Bilanz für den Monat Januar ist hingegen mit einem zu erwartenden Plus von rund 0,5 Prozent angesichts der Virus-Krise gar nicht so übel.