Aktien New York Ausblick: Virusängste setzen dem Dow weiter zu

Die Virusängste der Anleger behalten die New Yorker Börsen am Freitag fest im Griff. An der Wall Street zeichnen sich weitere massive Verluste ab, nachdem der Dow Jones Industrial schon am Vortag um 3,6 Prozent abgerutscht war. Der Broker IG taxierte das Kursbarometer eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn nochmals 2,8 Prozent tiefer auf 25 380 Punkte. Unter 24 680 Zählern droht dem Leitindex ein Tief seit mehr als einem Jahr.