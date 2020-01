Aktien New York Ausblick: Virussorgen wieder zurück - Bilanzen mit mehr Schatten

An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag ein etwas schwächerer Start ab. An einem Tag, der von der laufenden Berichtssaison und der Ausbreitung eines Virus in China geprägt ist, wurde der Leitindex Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor dem Auftakt vom Broker IG 0,28 Prozent tiefer auf 29 104 Punkte taxiert. Von seinem am Freitag bei 29 373 Punkten erreichten Rekordhoch würde er sich damit nochmals um einige Punkte entfernen.