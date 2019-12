Aktien New York Ausblick: Wall Street mit weiteren Hochs erwartet

Aus Branchensicht könnten die Aktien von Einzelhandelsunternehmen ihre gute Performance vom Donnerstag fortsetzen, nachdem das Weihnachtsgeschäft in den USA ersten Indikationen zufolge besser als erwartet ausgefallen ist. Die Papiere von Amazon stiegen im vorbörslichen Handel zuletzt um 0,8 Prozent. Der Internet-Händler hatte das diesjährige Weihnachtsgeschäft am Donnerstag als rekordbrechend bezeichnet, woraufhin die Anteilsscheine um rund 4,5 Prozent gestiegen waren.

Tesla-Titel verteuerten sich vorbörslich um 1,0 Prozent und setzten damit ihre rasante Rekordfahrt der vergangenen Wochen fort. Mehrere Medien hatten übereinstimmend gemeldet, dass der Elektroauto-Hersteller noch in diesem Jahr die ersten in China produzierten Fahrzeuge des Model 3 ausliefern werde. Zudem verwies das Brokerhaus Wedbush Securities in einer Studie auf eine anhaltende hohe Nachfrage nach dem Model 3 in den USA und Europa.

Die Anteilsscheine von Boeing legten vorbörslich um 0,4 Prozent zu. Nach Boeing-Chef Dennis Muilenburg nimmt auch dessen Sonderberater Michael Luttig im Zuge des Debakels rund um den Unglücksflieger 737 Max seinen Hut. Luttig war seit 2006 Boeings Chefjustiziar gewesen. Boeing hat nach den Unglücken, bei denen insgesamt 346 Menschen starben, viel rechtlichen Ärger. Der Konzern ist nicht nur mit Klagen von Angehörigen der Todesopfer konfrontiert. Es wird ermittelt, ob bei der 737-Max-Zulassung alles mit rechten Dingen zuging. Piloten, Fluggesellschaften und Anleger haben auch schon Klagen eingereicht./mis

(AWP)