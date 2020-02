Aktien New York Ausblick: Wall Street schüttelt Coronavirus-Ängste ab

Die Wall Street dürfte sich zum Wochenbeginn vorerst an der leichten Zuversicht der Europäer orientieren und einen vorsichtigen Aufwärtsversuch wagen. Wo die Angst um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus den US-Leitindex Dow Jones Industrial in der vergangenen Woche noch belastet hatte, zeigte der Broker IG knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,53 Prozent auf 28 256,03 Punkte an.