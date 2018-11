Aktien New York Ausblick: Weiter abwärts - Einzelhändler stark unter Druck

Die hohen Kursverluste vom Wochenbeginn dürften sich am Dienstag noch ausweiten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart 1,1 Prozent niedriger auf 24 743 Punkte. Damit würde der Dow auf dem niedrigsten Stand seit Ende Oktober in den Handel gehen. Am Montag hatten sich Investoren vor allem von Technologie-Aktien getrennt.