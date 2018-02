Aktien New York Ausblick: Weitere Verluste erwartet

Die Talfahrt an der Wall Street dürfte auch in der neuen Woche zunächst weitergehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Index am Montag rund eine Dreiviertelstunde vor der Startglocke 0,89 Prozent niedriger bei 25 294 Punkten. Für das New Yorker Kursbarometer würde dies den niedrigsten Stand seit etwa vier Wochen bedeuten.