Aktien New York Ausblick: Weitere Verluste erwartet - Fed-Protokoll im Fokus

Die Gewinnmitnahmen an der Wall Street dürften sich am Mittwoch fortsetzen. Unsicherheit um das Mitte Juni geplante Treffen der Spitzen von USA und Nordkorea, schwache Wirtschaftsdaten aus Europa und die Währungskrise in der Türkei boten den Anlegern Argumente, in die Defensive zu gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsstart 0,6 Prozent tiefer auf 24 686 Punkte.