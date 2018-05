Aktien New York Ausblick: Weitere Verluste - Tesla und Spotify enttäuschen

Am US-Aktienmarkt zeichnen sich am Donnerstag leichte Verluste ab. Knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,53 Prozent im Minus bei 23 798 Punkten. Damit würde der New Yorker Leitindex an die schwache Vortagsentwicklung anknüpfen, als die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed letztlich etwas auf die Stimmung gedrückt hatte.