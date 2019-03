Aktien New York Ausblick: Weitere Verluste wegen Konjunktursorgen

An der Wall Street zeichnen sich am Freitag erneut Kursverluste ab. Analyst James Hughes vom Broker Axitrader verwies auf zunehmende Konjunktursorgen am Markt. Der aktuelle US-Arbeitsmarktbericht und der weiter fehlende Durchbruch im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit drückten zusätzlich auf die Stimmung.