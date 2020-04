Aktien New York Ausblick: Weitere Zuversicht an der Wall Street

An den US-Börsen dürfte auch am Montag die Zuversicht die Oberhand behalten. Nachdem sich viele von Covid-19 besonders schwer betroffene Länder an erste Lockerungsmassnahmen heranwagen und die Märkte in Asien und Europa mit entsprechender Zuversicht in die Woche gestartet sind, zeichnen sich beim Dow Jones Industrial ebenfalls Gewinne ab. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn bei 24 014 Punkten und damit ein Prozent über dem jüngsten Schlusskurs.