Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung nach enttäuschenden Geschäftszahlen

Die Berichtssaison starte so zäh, wie viele Börsianer befürchtet hätten, erklärte Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Zwar seien die Erwartungen an die Unternehmen gering, trotzdem könne die Berichtssaison ein harter Ritt werden, glaubt der Experte. Seit Handelsschluss am Mittwoch legten gleich mehrere Unternehmen ihre Geschäftszahlen vor, die grösstenteils einen negativen Tenor hatten.

So enttäuschte der Online-Videoanbieter Netflix mit weniger neuen Abonnenten als gedacht, das Papier knickte im vorbörslichen US-Handel um rund 10,8 Prozent ein. Ferner musste IBM im zweiten Quartal erneut starke Umsatzeinbussen hinnehmen. Die Aktie des Computer-Urgesteins fiel vorbörslich um 1,3 Prozent. Die Bank Morgan Stanley litt zuletzt weiter unter der Handelsflaute, die Aktie geriet vor Börsenstart allerdings nur minimal unter Druck.

Rund lief es dagegen bei UnitedHealth . Der Gewinn des Gesundheitsdienstleisters und Krankenversicherers im zweiten Quartal übertraf die Erwartungen der Analysten. Auch Ebay konnte die Experten trotz eines Gewinneinbruchs überzeugen, das Papier schnellte vorbörslich um knapp 5 Prozent nach oben. Am Abend wird dann noch Computerriese Microsoft seine Bücher öffnen.

Anleger rechnen zudem weiterhin fest mit einer Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed zur Stützung der Konjunktur in rund zwei Wochen. Am Mittwoch veröffentlichte die Fed ihren Konjunkturbericht Beige Book, in dem sie die amerikanische Wirtschaft zuletzt wenig verändert mit "gemässigtem" Wachstumstempo sieht./niw/la/fba

(AWP)