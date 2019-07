Aktien New York Ausblick: Wenig verändert nach jüngster Rekordjagd

An der Wall Street gerät die Rekordrally langsam ins Stocken. Nachdem der Dow Jones Industrial bereits am Dienstag nur mit Mühe einen neuen Höchststand erreicht hatte, taxierte der Broker IG den US-Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Mittwoch kaum verändert bei 27 338 Punkten.