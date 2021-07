Aktien New York Ausblick: Wieder Gewinne nach moderaten Vortagesverlusten

Die US-Börsen dürften nach den moderaten Verlusten am Vortag zur Wochenmitte wieder zulegen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn am Mittwoch taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit 0,15 Prozent im Plus bei 34 942 Punkten. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 erwartet IG sogar ein Plus von 0,66 Prozent.