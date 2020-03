Aktien New York Ausblick: Zeichen stehen auf Erholung - Uber vorbörslich fest

Nach der Stabilisierung am Vortag zeichnen sich an den US-Börsen am Freitag Gewinne ab. Damit dürften sich die grossen US-Indizes der Erholungsbewegung an den europäischen und asiatischen Aktienmärkten anschliessen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial etwa eine Stunde vor Handelsstart rund 1,3 Prozent höher bei 20 087 Punkten. Der vierfache Verfall von Futures und Optionen könnte die Volatilität nochmals anfachen.