Aktien New York Ausblick: Zinsangst bremst weiteren Dow-Höhenflug

Die Angst vor unerwartet schnell steigenden US-Zinsen dürfte die Wall Street am Donnerstag zur Eröffnung in die Minuszone befördern. Nach seinem Vortages-Rekordhoch taxierte der Broker IG den US-Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart 0,33 Prozent niedriger bei 26 739 Punkten. Am Mittwoch hatte der Dow im Verlauf ein historisches Hoch von 26 951 Punkten erreicht. Mit einem letztlich moderaten Plus von 0,2 Prozent hatte er damit seinen fünften Gewinntag in Folge verbucht.