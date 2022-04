Aktien New York Ausblick: Zinsen lassen Dow nicht viel Spielraum

Kurz vor dem Wochenende dürften die US-Börsen die moderaten Gewinne vom Vortag noch etwas ausbauen. Allerdings legen die Renditen am Anleihemarkt weiter zu, angetrieben von der Aussicht auf ein Jahr der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Das könnte den Aufwärtsdrang der Aktien am Freitag bremsen. Zumal die Tagesagenda nahezu leer ist und es mithin an Impulsen mangelt.