Aktien New York Ausblick: Zollkonflikt mit China lastet abermals auf Stimmung

Der Handelsstreit mit China treibt die Anleger am US-Aktienmarkt am Freitag abermals um. Das sich vorbörslich abzeichnende Plus schrumpfte ein gutes Stück, nachdem China den USA als Reaktion auf erneute Zollandrohungen seinerseits auch mit Einfuhrabgaben drohte. Zudem waren in der US-Wirtschaft im Juli weniger Arbeitsplätze entstanden als erwartet.