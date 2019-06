Aktien New York Ausblick: Zollstreit bleibt ein bremsendes Thema

Weiter zugespitzte Handelsstreitigkeiten sorgen am Montag an der Wall Street weiter für Zurückhaltung. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Stunde vor dem Handelsstart 0,18 Prozent tiefer bei 24 771 Punkten, womit er sein Tief seit Ende Januar nochmals unterbieten würde. Die Misere der vergangenen Wochen mit dem US-chinesischen Zollkonflikt als Dreh- und Angelpunkt droht sich damit auch im Juni fortzusetzen. Am Freitag hatte der US-Leitindex den Mai mit seinem ersten Monatsverlust in diesem Jahr beendet.