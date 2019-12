Aktien New York Ausblick: Zurückhaltung nach Vortagesrekorden

Am US-Aktienmarkt dürften die Anleger am Dienstag nach den Vortagesrekorden erst einmal wieder durchatmen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenauftakt signalisiert der Broker IG für den Dow Jones Industrial ein Minus von 0,05 Prozent auf 28 222 Punkte. Am Montag hatte der Wall-Street-Index, befeuert von der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China, erstmals die Marke von 28 300 Punkten geknackt, war dann allerdings wieder etwas zurückgekommen.