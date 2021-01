Aktien New York Ausblick: Zurückhaltung vor Senatorenwahlen in Georgia

An der Wall Street dürften am Dienstag die entscheidenden Stichwahlen zum US-Senat in Georgia im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,17 Prozent tiefer bei 30 172 Punkten. Am Montag bereits hatten wichtige Indizes wie der Dow oder der marktbreite S&P 500 nach anfänglichen Rekorden ihrem guten Lauf Tribut gezollt und jeweils mehr als 1 Prozent im Minus geschlossen.