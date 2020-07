Aktien New York Ausblick: Zurückhaltung vor Zahlen der Tech-Riesen

Die anstehenden Quartalszahlen der weltweit grössten Technologiekonzerne dürften die Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag in der Defensive halten. Nach Handelsschluss werden die Schwergewichte Apple , Amazon , Alphabet und Facebook über ihre jüngste Geschäftsentwicklung berichten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial 0,92 Prozent tiefer bei 26 293 Punkten.