Aktien New York Ausblick: Zurückhaltung wegen Notenbank-Treffen und Zollstreit

Zum Start der internationalen Notenbankkonferenz in Jackson Hole werden die US-Börsen am Donnerstag kaum verändert erwartet. Zurückhaltung dürfte zudem angesichts des unverändert konfrontativen Zollstreits zwischen den USA und China herrschen. Der Dow Jones Industrial , der am Dienstag erstmals wieder seit Ende Februar über der Marke von 25 800 Punkten geschlossen hatte, wurde vom Broker IG 0,09 Prozent tiefer bei 25 710 Punkten taxiert.