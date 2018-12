Aktien New York: Ausverkauf kennt kein Halten mehr

Der Ausverkauf an der Wall Street hat am Donnerstag erneut Fahrt aufgenommen. Die Kursverluste kennen zum nahenden Ende des Börsenjahres 2018 kein Halten mehr. Hatten am Vortag die Zinsprognosen der US-Notenbank Fed an den Aktienmärkten für Enttäuschung gesorgt, so giesst nun Donald Trump neues Öl ins Feuer: Der US-Präsident will laut dem Top-Republikaners Paul Ryan ein Gesetz zur Verhinderung eines Regierungsstillstandes nicht unterzeichnen.