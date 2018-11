Aktien New York: Börsen auf Erholungskurs nach sehr schwacher Vorwoche

Die US-Börsen haben an Montag einen Erholungskurs eingeschlagen. Nach kräftigen Verlusten in der Vorwoche legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,42 Prozent auf 24 631,76 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,34 Prozent auf 2667,82 Punkte nach oben und an der Nasdaq stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,71 Prozent auf 6638,69 Zähler. In der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche zuvor hatten die wichtigsten Indizes zwischen 4 und 5 Prozent eingebüsst.