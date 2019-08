Aktien New York: Chinas Zentralbank sorgt für Atempause

Der Dow Jones Industrial stieg in der ersten halben Stunde um 0,63 Prozent auf 25 881,00 Punkte. In den vergangenen vier Sitzungen hatte der Leitindex vor allem wegen der Zuspitzung im Handelsstreit fast fünfeinhalb Prozent eingebüsst und allein am Montag den grössten Tagesverlust des Jahres erlitten.

Der marktbreite S&P 500 stabilisierte sich am Dienstag ebenfalls mit plus 0,80 Prozent auf 2867,51 Punkte. Noch stärker im Plus mit 1,26 Prozent auf 7509,45 Punkte bewegte sich der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , den es am Vortag noch schlimmer erwischt hatte als die Standardwerte./ajx/fba

(AWP)