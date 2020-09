Aktien New York: Corona-Angst drückt Dow auf Niveau von Anfang August

Die Angst vor einer neuen Corona-Welle hat am Montag auch die Wall Street erfasst. In der ersten Stunde fiel der Dow Jones Industrial im Tief auf das Kursniveau von Anfang August zurück. Zuletzt belief sich das Minus auf 2,76 Prozent auf 26 894,99 Punkte. Damit fallen die Verluste beim bekanntesten amerikanischen Aktienindex aber immerhin etwas geringer aus als an den noch stärker gebeutelten europäischen Aktienmärkten.