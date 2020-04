Aktien New York: An der Wall Street herrscht weiterhin Zuversicht

Verhalten zuversichtlich sind Anleger in New York in die neue Handelswoche gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte am Montag um 1,07 Prozent auf 24 029,28 Punkte vor. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten des Coronavirus hatte zuvor bereits die Aktienmärkte Asiens und Europas angetrieben. Dieser Trend setzte sich auch in New York fort.